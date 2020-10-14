نائب يقترح تحويل الورقة البيضاء إلى مسودة قانون لأصلاح الوضع المالي

2020/10/14 | 12:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..اقترح عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله تحويل بنود الورقة البيضاء إلى مسودة قانون يحمل اسم قانون اصلاح الوضع المالي، مبيناً أنها تستحق الدعم والتأييد .وقال عبد الله في تغريدتين نشرهما اليوم في حسابه الشخصي بموقع تويتر :” قرأتُ الورقة البيضاء المطروحة من قبل الحكومة ووزارة المالية الاتحادية لإصلاح الوضع المالي، أرى أنها […]

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