مقتل 9 جنود أفغان في تحطم مروحيتين جنوب البلاد

2020/10/14 | 12:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأفغانية ومسؤولون محليون إن مروحيتين عسكريتين اصطدمتا وتحطمتا أثناء نقل جنود جرحى في ولاية هلمند جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل تسعة جنود.

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