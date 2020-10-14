مقتل شاب بهجوم لـ'داعش' شرقي ديالى

2020/10/14 | 12:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الاربعاء، بمقتل شاب جراء هجوم لتنظيم "داعش" شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تنظيم داعش شن هجوما قتل على اثره شابا في منطقة نهر الامام بقضاء المقدادية شمال شرقي".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الشاب من مواليد العام 2003"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

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