توزيع الدوائر الانتخابية يحول دون استئناف جلسة مجلس النواب

2020/10/14 | 12:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، ان استمرار الخلافات حول توزيع الدوائر الانتخابية منع عقد جلسة مجلس النواب.

وقال النائب حسين نرمو خلال تصريح خاص لـPUKmedia: كان من المقرر ان يستأنف مجلس النواب جلسته الاعتيادية المفتوحة، اليوم الاربعاء، لمناقشة حسم موضوع توزيع الدوائر الانتخابية.

واضاف: ان استمرار الخلافات بين الكتل النيابية على التوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية ادى الى عدم عقد الجلسة، مشيراً الى ان الحوارات مستمرة بين الكتل النيابية للتوصل الى اتفاق شامل حول توزيع الدوائر الانتخابية.

PUKmedia خاص ‌

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