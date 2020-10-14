2020/10/14 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..وصف النائب المستقل باسم خشان، الاربعاء، وعود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حيال ملف النازحين بأنها حبر على ورق.وقال خشان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” كل الحكومات للاسف لم تحقق اي شي في حسم ملف النازحين ويبدوا انها كانت مطمئنة للوضع ولم تفكر في خطورة بقاء ملفهم دون حسم وتداعياتها الخطيرة الذي يؤثر عل استقرارهم مستقبلهم في ظل وضع معيشي صعب جدا”.واضاف خشان،ان” وعود الكاظمي في ملف النازحين حبر على ورق وليس لديه اي خطوة او حتى اجراء اجتماع في مجلس الوزراء يخصص لهذا الملف الإنساني”.وأشار إلى ان “رئيس الوزراء تحدث قبل فترة في هذا الملف وكان حديث عرضي رغم ان من اهم الملفات الانسانية في العراق وتجاهلها سيؤدي الى مشاكل كبيرة في المستقبل”.ويعاني الالاف النازحين في العراق من اوضاع انسانية مزرية في ظل عدم ايفاء الحكومة بالتزاماتها في حسم ملفهم الانساني”.انتهى/ 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: وعود الكاظمي حيال ملف النازحين” حبر على ورق”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: وعود الكاظمي حيال ملف النازحين” حبر على ورق”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).