أول محافظة عراقية تدشن خطة “أكشاك العاطلين عن العمل”

2020/10/14 | 12:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكملت الدوائر البلدية في صلاح الدين، اليوم الاربعاء، إجراءات تسليم قطع أراضٍ مخصصة لإنشاء أكشاك للعاطلين عن العمل.

وقال مدير الرعاية الاجتماعية في المحافظة بشار كاظم أحمد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الدوائر البلدية في أقضية تكريت وبيجي والعلم وسامراء والدجيل أكملت إجراءات تسليم قطع الأراضي المخصصة لإنشاء الأكشاك الحديثة للعاطلين عن العمل إلى ممثلي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشركة المنفذة وبواقع 72 كشكاً في كل قضاء”.

وأضاف، أن “التسهيلات التي قدمتها الوزارة أثمرت عن نتائج استثنائية وبوقْتٍ قياسيٍّ ،لتكون بذلك صلاح الدين أول محافظة عراقية تستكمل شروط إنشاء هذه الأكشاك”، مشيراً إلى أن “الشركة المنفذة ستباشر عملها الميداني خلال الأسبوع المقبل بعد استكمال المخططات الهندسية وتسليمها خلال 90 يوماً”.

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