وزير الخارجية اليوناني من بغداد: شركاتنا مستعدة للاستثمار في العراق

2020/10/14 | 12:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الأربعاء، استعداد الشركات اليونانية للاستثمار في العراق وإعادة اعمار المناطق، مشيرا إلى أن بلاده تطمح الى مزيد من التطور في العلاقات مع العراق.وقال دندباس في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين في بغداد وتابعته /المعلومة/، إن “علاقتنا تاريخية مع العراق واليونان هو صديق تاريخي للعراق”، مبينا أن “العلاقات بين العراق واليونان جيدة وتوقعينا لمذكرتي تفاهم شاهد على تطور هذه العلاقات”.وأضاف، أنه “نطمح الى مزيد من التطور وخصوصا على المستوى الاقتصادي ولاسيما الاستثمار”، مشيرا إلى أن “الشركات اليونانية مستعدة للاستثمار في العراق وإعادة الاعمار”.من جانب آخر أكد الوزير اليوناني استعداد بلاده لـ”دعم العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي”.



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