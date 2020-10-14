الصناعة تحاول تصدير منتجات انشائية: بعضها “لاتجد سوقًا في البلد”

2020/10/14 | 12:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، عن خطة لتصدير السمنت وبعض المواد الانشائية إلى الخارج.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في تصريحات صحافية، إن “هناك عدداً من الشركات التابعة للوزارة تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها ولديها القدرة على التصدير”، مؤكداً “تنفيذ نشاط التصدير للمنتجات الأسفلتية كالبرايم كوت والكات باك والبرايمر المنتجة في الشركة العامة للصناعات التعدينية”.

واضاف، أن هناك مساعٍ كبيرةً وجادةً لتصدير منتجات أخرى كالمواد الانشائية والسمنت، فضلاً عن أن هناك منتجات أخرى جاهزة للتصدير عند استحصال الموافقات الأصولية لعدم وجود سوق لها في البلد”.

وأشار إلى أن الإغراق السلعي للمنتجات والبضائع المستوردة ودخولها دونما رقابة أو سيطرة وبنوعيات رديئة أثَّرت سلباً على تصريف وتسويق المنتجات الوطنية التي تمتاز بنوعياتها العالية ومطابقتها للفحوصات والمواصفات العراقية والعالمية كونها تخضع لمواصفات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

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