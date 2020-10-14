مجلس العلاقات الخارجية الأميركي: الكاظمي أفضل رهان لكبح جماح الجماعات المسلحة

2020/10/14 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ودعا تقرير مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، الولايات المتحدة الى الاستمرار في دعم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، معتبرا إياه أفضل رئيس وزراء بعد عام ألفين وثلاثة.

وأكد التقرير ان الكاظمي أفضل رهان لكبح جماح الجماعات المسلحة، ومنع عودة ظهور داعش، مبينا انه كلما أصبحت الدولة غير طائفية، زادت احتمالية رفض المواطنين للجماعات المتطرفة.

ونصح التقرير الولايات المتحدة باستمرار الضغط من أجل دولة غير طائفية، من خلال المساعدة في تدريب قوات الأمن العراقية، وتقديم المشورة للقادة العراقيين، والمساعدة الحاسمة في مجالات الاستخبارات، والاستهداف، والخدمات اللوجستية.

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