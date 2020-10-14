2020/10/14 | 12:26 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 | 12:19 مساءً | عدد القراءات : 10

بهاء الأعرجي بشأن الورقة البيضاء: نجاحها يحتاج إلى إرادة وطنية ورجال دولة حقيقيين

أكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الأربعاء، ان نجاح الورقة البيضاء يحتاج إلى إرادة وطنية ورجال دولة حقيقيين.

وقال الأعرجي في تغريدة له ان "الورقة البيضاء للإصلاح الإقتصادي والمالي هي الخطوة الأولى والأسهل للإصلاحات الحقيقية، ولذا فإنّ نجاحها يحتاج إلى إرادة وطنية ورجال دولة حقيقيين كي نتمكن من تحويل مضامينها إلى خطواتٍ عملية وبدونهما ستكون حبراً على ورق!".

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