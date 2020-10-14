وفاة 5 اشخاص من عائلة واحدة بكورونا في العراق

2020/10/14 | 12:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

توفي 5 اشخاص من عائلة واحدة بعد اصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال اقل من شهر في محافظة السليمانية، من دون ان يكون منهم مصابين بأمراض مزمنة.

وقال احد افراد العائلة "لقمان حاتم" لوسائل اعلام كوردية تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "11 فردا من عائلته (الاب والام والجدة و5 اخواتة و 3 من اخوانه" اصيبوا بفيروس كورونا خلال المدة الماضية توفي 5 منهم".

واضاف، انه "عدا الاب الذي كان مصابا بألام في الفقرات، فإن بقية افراد العائلة كانوا في صحة جيدة ولا يعانون من اية امراض مزمنة".

واوضح، ان "5 افراد من عائلته فارقوا الحياة بعد مرور اسبوع على اصابتهم بفيروس كورونا".

وتابع، ان "اخاه قد اصيب بكورونا بداية الشهر الماضي وتوفي في الخامس منه، وبسبب تجمع الاهل والاقارب اصيب ابي بكورونا وتوفي في 11 ايلول، كما اصيبت عمتي بالفيروس وتوفيت في الـ 18 من ايلول واصيبت جدتي وتوفيت في الـ 25 من الشهر نفسه، فيما توفيت امي بعد يوم واحد فقط بنفس الفيروس".

ودعا حاتم الناس الى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والوقاية حتى لا يتكرر ما حصل لعائلته من مأسي بسبب الفيروس القاتل.

وكان اقليم كوردستان قد سجل يوم، امس الثلاثاء، 900 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 22 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

ا.ح

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