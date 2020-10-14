ائتلاف النصر يحدد موقفه من الورقة البيضاء للحكومة ويشدد على محاربة الفساد

2020/10/14 | 12:26 - المصدر: NRT عربية

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المتحدثة باسم ائتلاف النصر

فوتو: ارشيف

منذ 36 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

علق ائتلاف النصر، الأربعاء، على مضمون الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة للبرلمان، مؤكدا انها جاءت متأخرة والبلد بحاجة إلى استئصال الفساد المستشري في الدولة.

وذكرت المتحدثة باسم الائتلاف، آيات مظفر، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم 14 تشرين الأول 2020، ان "الورقة البيضاء جاءت بيضاء من ناحية المقصد والنوايا وهي نقاط مشخصة لا لبس فيها، إلا أنها متأخرة فمن المفترض أن ترافق المنهاج الحكومي منذ شهور طويلة".

واوضحت ان " السؤال الذي لم تجب عليه الورقة هو الإرادة السياسية لإصلاح النظام الاقتصادي والسياسي على المستوى الستراتيجي والقريب"، مبينة، أن مباركة الكتل السياسية شيء والتنفيذ شيء آخر.

واكدت مظفر، أن "البلد لم يعد يحتاج إلى دواء بل إلى استئصال أعضاء (فسدت) واستبدالها باعضاء فاعلة تعيد الحيوية لجسد الدولة وتؤسس لمرحلة بناء المجتمع وتوطيد العلاقة بينهما".

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أفاد أمس الثلاثاء، أن الورقة البيضاء ستكون خارطة طريق للموازنات اللاحقة، مشيرا إلى أن أحد المحاور الرئيسية للورقة هو إصلاح الواقع في المحافظات.

وأضاف، أن "الغرض الأساسي من الورقة البيضاء هو نقل محور البوصلة الاقتصادي الحالي إلى وضع مستقبلي أفضل يواكب التطورات في العالم".

ر.إ

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