بعد تصريحات لمحافظ البنك المركزي .. ارتفاع اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي

2020/10/14 | 12:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق

البورصة الرئيسية والاسواق المحلية

بشكل كبير اليوم الاربعاء (14 تشرين

الاول 2020).

وسجلت بورصة الكفاح 124.100 دينار مقابل 100

دولار امريكي، فيما سجلت اسعار سعر صرف

ال

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