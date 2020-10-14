البنك المركزي العراقي يشكو

2020/10/14 | 12:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكا محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى

غالب مخيف، الأربعاء، من "تراجع"

احتياطي العملة الأجنبية لديه، عازياً

السبب إلى زيادة تمويل الاستيرادات

وتراجع العائدات الدولارية من وزارة

المالية.

وقال مخيف، إن

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