أسعار النفط تهبط مع استمرار مخاوف تراجع الطلب

2020/10/14 | 12:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع مخاوف هبوط الطلب على الخام.

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