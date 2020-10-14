معوقات التغير الاجتماعي - محمد الهادي حاجي

2020/10/14 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الهادي_حاجي معوقات التغير الاجتماعي:تواجه عملية التغيّر الاجتماعي عديد العراقيل أو المعوقات داخل المجموعة أهمّها: - المصالح الذاتية:كلما تهددت مصالح الأفراد والجماعات، فقد بيّن "ويليام أوجبرن"في كتابه "التغيّر الاجتماعي" مقاومة أصحاب المصالح الضيقة للتغير، حماية لمكتسباتهم وضمانا لامتيازاتهم.



كمعارضة بعض العمّال الزراعيين لدخول التقنية الزراعية، لتأثيرها في أوضاعهم، أو معارضة عمال القطاع الصناعي لسياس ......





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