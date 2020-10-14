ائتلاف النصر : البلد بحاجة لاستئصال الفساد لا طرح ورقة بيضاء

2020/10/14 | 12:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد ائتلاف النصر، أن الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة ،جاءت متأخرة، لافتاً، إلى أن البلد بحاجة إلى استئصال الفساد المستشري في الدولة.وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات مظفر في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، إن الورقة البيضاء جاءت بيضاء من ناحية المقصد والنوايا وهي نقاط مشخصة لا لبس فيها، إلّا أنها […]

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