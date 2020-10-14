اللاجئ الصغير في مهرجان سان باولو السينمائي الدولي

2020/10/14 | 13:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /منصور جهانی/..يشارك فيلم “اللاجئ الصغير” من إخراج بتين قبادي وإنتاج محمد أحمدي في قسم “المخرجون الجدد” في النسخة الـ 44 من مهرجان “سان باولو” السينمائي الدولي في البرازيل.و فيلم “اللاجئ الصغير” (مهاجر کوچولو) The Little Refugee إنتاج مشترك بين إيران وتركيا عام 2019؛ وتعد مشاركته في مهرجان سان باولو أول ظهور دولي […]

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