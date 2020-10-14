2020/10/14 | 13:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة / نينا / هنأ قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم صدام مدنف نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وكادر الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / بمناسبة الذكرى الـ 15 لانطلاقها.نحو فضاء الحرية .وقال مدنف في برقية " اتقدم لكم باسمي ومنتسبي قيادة عمليات البصرة ضباطا ومراتب بخالص التبريكات لوكالتكم الموقرة وهي تحتفل بمرور 15 عاما على تأسيسها.واضاف " لقد اثبتت وكالة / نينا / جدارتها وتميزها في الساحة الإعلامية ومساندتها لقواتنا البطلة وهي تقاتل في ساحات الجهاد ، طيلة السنوات الماضية كانت ومازالت تعمل بوطنية خالصة وبمهنية عالية في أداء رسالتها الإعلامية .



وتابع " بوركت جهودكم الوطنية المخلصة التي تعمل من اجل نقل الحقيقة بمصداقية ..



متمنين لها الاستمرار والتقدم والنجاح ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات البصرة يهنئ مؤيد اللامي والوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / بمناسبة الذكرى الـ 15 لانطلاقها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات البصرة يهنئ مؤيد اللامي والوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / بمناسبة الذكرى الـ 15 لانطلاقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).