معرض الشارقة الدولي للكتاب سينظم جميع محاضراته وورشه هذا العام عن بُعد

2020/10/14 | 13:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الشارقة /نينا /لأول مرّة في تاريخ معرض الشارقة الدولي للكتاب ستنظم جميع المحاضرات والورش المرافقة هذا العام عن بُعد، وذلك انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي الوقت نفسه ستبقى أبواب المعرض مفتوحة أمام زوّاره من عشّاق الكتاب للوصول إلى عناوينهم المفضلة وزيارة دور النشر التي ستوجد في مركز إكسبو الشارقة طيلة أيام الحدث.



ويرفع معرض الشارقة الدولي الذي يعد واحداً من أكبر 3 معارض في العالم، شعار "العالم يقرأ من الشارقة" في رسالة تعبّر عن مكانة الإمارة كحاضنة عربية للثقافة والمثقفين وملتقى للأدباء والمفكرين والفنانين من مختلف أنحاء العالم، حيث أكدت الهيئة في اختيارها للشعار هذا العام أن الشارقة، وبالرغم من كلّ الظروف التي تمرّ على العالم، ما زالت تفتح أبوابها لروّاد الأدب والثقافة للقراءة والمعرفة والتعلّم.يذكر أن هيئة الشارقة للكتاب في الإمارات أعلنت إطلاق الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب خلال الفترة من 4 وحتى 14 من الشهر الحالي في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة مئات الناشرين العرب والأجانب من مختلف أنحاء العالم./انتهى

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