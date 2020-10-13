توافق مصري عراقي أردني على حفظ الأمن العربي ومنع التدخلات

2020/10/14 | 13:14 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 14:36 - GMT 11:36 تارخ النشر: الثلاثاء 25 صفر 1442 هـ - 13 أكتوبر 2020 KSA 08:57 - GMT 05:57

المصدر: القاهرة - أشرف عبدالحميد

اتفق وزراء خارجية مصر والعراق والأردن، الثلاثاء، على ضرورة التنسيق والتعاون لحفظ الأمن العربي ومنع التدخلات الإقليمية في المنطقة.وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع وزيري خارجية الأردن، أيمن الصفدي، والعراق، فؤاد حسين، إن لدى الدول الثلاث رؤية مشتركة فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن القومي العربي، ومنع التدخلات في شؤون الدول العربية.وأضاف: "تناولنا التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني..



وتحدثنا فيما يتعلق بالتطورات في سوريا وليبيا وأهمية التوصل لحلول سياسية تتيح استعادة هذه الدول لاستقرارها والحفاظ على سيادتها".وأضاف: "أطلعت الوزيرين على التطورات الخاصة بقضية سد النهضة".

جانب من الاجتماع الثلاثي

من جهته، عرض وزير الخارجية العراقية التحديات المرتبطة بالأمن المائي العراقي.وزير الخارجية الأردني، من ناحيته، أكد أن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يمثل خطرا على أمن المنطقة برمتها، مضيفا: "رؤيتنا مشتركة حول القضايا الإقليمية..



ونثمن جهود مصر وندعمها في الأزمة الليبية".وأضاف أن الأمن المائي هو جزء من الأمن العربي، مشددا: "نقف مع مصر فيما يتعلق بسد النهضة".وقال الصفدي: "يجب أن نحمي العراق من تبعات أو تداعيات أي خلافات إقليمية من أجل حماية المنطقة من أي خطر".وقد عقد وزراءُ خارجية مصر والعراق والأردن، في وقت سابق اليوم، اجتماعاً في القاهرة لآلية التنسيق الثلاثي، وفق ما أعلنت الخارجيةُ المصرية.

وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والعراقي فؤاد حسين

وقال شكري، أمس الاثنين، إن الاجتماعات الثلاثية تأتي لتعزيز وتفعيل مجالات التعاون بين الدول الثلاث.وشدد شكري، في مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، على أنه سيتم التطرق لعدد من القضايا التي تخص المنطقة والتحديات التي تواجه الدول الثلاث، واستمرار التنسيق بينها في إطار العمل المشترك.من جانبه، شدد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، على الدور المصري، ووصفه بالأساسي في العلاقات الخارجية الإقليمية بالنسبة لبغداد.

وزير الخارجية العراقي أكد أيضا أن الجانبين تبادلا وجهات النظر لتنسيق السياسة الخارجية ومناقشة الوضع الإقليمي والدولي، وإزالة العقبات التي قد تواجه البلدين.وسلم وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وكشفت مصادر "العربية" أن الرسالة تضمنت طلباً لدعم من مصر في مواجهة التدخلات التركية والإقليمية.وقال مصدر خاص لقناة "العربية" إن الرسالة تضمنت طلباً من الكاظمي بمساعدة بلاده في مواجهة مخاطر التدخل التركي، وشرحاً لما قامت به تركيا من تدمير واحتلال لمدن عراقية في الشمال، بالإضافة إلى المخاطر التي يتعرض لها العراق وللتدخلات الإقليمية.

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