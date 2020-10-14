نبض السوشيال.. إنتاج فيلم امريكي عن الموصل يثير غضب العراقيين

2020/10/14 | 13:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مع اعلان شركة "نتفليكس" (Netflix) الأميركية عن أول فيلم لها باللهجة العراقية يعرض على منصاتها في شهر تشر...

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