مستشار الكاظمي يحذر من انتخابات بعد عشرة اعوام

2020/10/14 | 13:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الأربعاء، من مغبة وضع العراقيل امام اجراء الانتخابات المبكرة في العراق....

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