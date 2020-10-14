الحلبوسي يعلق على مواثيق السيد الصدر المرتقبة

2020/10/14 | 13:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، فجر الأربعاء، على عزم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إطلاق 3 مواثيق سلام للتظاهرات والجهاد والإصلا...

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