"خطوة في مسيرة الألف ميل".. انتهاء الجولة الأولى لمفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

2020/10/14 | 13:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي، التي عقدت اليوم الأربعاء، في مقر قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان وبرعاية واشنطن، على أن تكون الجولة الثانية منها في 28 أكتوبر الجاري، بحسب الوكالة الللبنانية للإعلام الرسمية.

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