اغتيال ناشط ايزيدي في دهوك

2020/10/14 | 13:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغتال مسلحون مجهولون، الثلاثاء، ناشطا ايزيديا في قضاء سميل بمحافظة دهوك.

وافاد مراسلنا، ان مسلحين مجهولين، اغتالوا، مساء الثلاثاء، الناشط الايزيدي شيخ باشا القيراني، موضحا، ان التحقيقات مازالت مستمرة في الجريمة.

واضاف: ان شيخ باشا كان له دورا كبيرا عقب هجوم تنظيم داعش الارهابي على شنكال، في مساعدة الايزيديين، بضمنها دعم اكثر من 2000 عائلة ايزيدية نازحة.

وكان مسلحون مجهولون قد اغتالوا الاسبوع المنصرم، رجل الاعمال الايزيدي "بشير كورية" على الطريق الرابط بين شيخان والقوش، بعد عودته من مجلس عزاء الاب الروحي للايزيديين بابا شيخ.

PUKmedia خاص‌

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