2020/10/14 | 13:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يعلق على استيراد "الرمان التركي" بملايين الدولارات ويخطط لحظره هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/14 | 13:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلق على استيراد "الرمان التركي" بملايين الدولارات ويخطط لحظره) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلق على استيراد "الرمان التركي" بملايين الدولارات ويخطط لحظره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).