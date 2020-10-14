القبص على {قاضي الدم} بداعش في كركوك

2020/10/14 | 13:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاربعاء، القبص على ما يسمى {قاضي الدم} بداعش في كركوك.

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