اتحاد بيث نهرين الوطني يحيي ذكرى شهدائه

2020/10/14 | 13:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أحيا اتحاد بيث نهرين الوطني ذكرى شهدائه في ناحية عنكاوا بمشاركة جماهيرية مع فعاليات أدبية وثقافية متنوعة, وأصدر الاتحاد بيانا في هذه الذكرى حيث نص على ما يأتي: نحتفي اليوم بذكرى شهداء شعبنا تخليداً لشهدائنا الأبرار الذين أستشهدوا في مراحل النضال القومي والوطني لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري الذي قاده مجلس …

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