منتحل شخصية رجل دين وقيادي بالحشد الشعبي في قبضة وكالة الاستخبارات

2020/10/14 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية، عن إلقائها القبض على متهم انتحل صفة رجل دين، وقيادي في الحشد الشعبي بمحافظة النجف.

الوكالة ذكرت في بيان، ان مفارزها بمحافظة النجف تمكنت من القبض على المتهم في مركز المحافظة وبعد نصب كمين محكم، مبينة ان المتهم اعترف خلال التحقيقات الأولية، بانتحاله صفتي رجل دين وقيادي بالحشد الشعبي، وقيامه بالابتزاز والنصب والاحتيال على العديد من المواطنين ورجال الأعمال والتجار بمحافظات مختلفة من البلاد.

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