وزير التربية يوعز لإدارات رياض الأطفال البدء بتسجيل التلاميذ اختياري

2020/10/14 | 13:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_ بغداد أعلنت وزارة التربية ، اليوم (الأربعاء 14 تشرين الأول) ، عن البدء بتسجيل التلاميذ في رياض الأطفال اختيارياً للعام الدراسي 2020 - 2021 .وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الوزارة إن ، وزير التربية الأستاذ علي حميد الدليمي أوعز الى المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي بتوجيه إدارات رياض الأطفال ، بالبدء بتسجيل التلاميذ بصورة اختيارية ، مع الالتزام بتطبيق تعليمات الصحة والسلامة المنبثقة من خلية الأزمة ، فضلاً عن التقيد بالتوجيهات التي ستصدرها الوزارة فيما يتعلق باستئناف الدوام في المدارس .

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