إلغاء بطولة أسترالية للسباحة بسبب كورونا

2020/10/14 | 13:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الأسترالي للسباحة اليوم الأربعاء، إلغاء البطولة الوطنية للسباحة في الأحواض القصيرة والتي كان من المقرر إقامتها في الأسبوع المقبل، بسبب القيود والإجراءات المطبقة في ظل استمرار أزمة كوفيد-19 الصحية وإقامة بطولة افتراضية في 4 مدن مختلفة بدلاً منها.

وكان من المقرر إقامة البطولة في ملبورن ما بين 22 و24 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لكن المدينة لا تزال تخضع للإغلاق رغم تراجع عدد حالات الإصابة بالفيروس سريع الانتشار خلال الأسابيع الأخيرة.

وبدلاً من ذلك قرر الاتحاد الأسترالي للسباحة تنظيم منافسات تقام في سيدني وملبورن وبرزبين وبيرت وهوبارت ما بين 27 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن يتم بناء على نتائجها تحديد صاحب المركز الأول لكن دون منح أي ألقاب.

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