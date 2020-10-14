الناطق باسم السيد السيستاني يتعرض لوعكة صحية

2020/10/14 | 13:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تعرض السيد حامد الخفاف الناطق باسم المرجع الديني السيد علي السيستاني، الأربعاء، الى وعكة صحية ادخل على اثرها الى المستشفى.وقال مدير مكتب شبكة الاعلام العراقي في لبنان امين ناصر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “السيد حامد الخفاف ممثل سماحة المرجع السيستاني في لبنان والناطق باسمه، يمر بوعكة صحية”.وأضاف ناصر، أنه “دخل على اثر الوعكة الى المستشفى، الدعاء له بالسلامة ولكل مريض غاية الرجاء منكم ومن محبيه”.



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