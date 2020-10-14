2020/10/14 | 13:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..علّق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على فوز منتخب بلاده أمام بوليفيا، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وعبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، نشر ميسي، صور من المباراة، وعلّق: “فوز رائع على علو شاهق، حيث يكلفنا ذلك دائمًا أكثر، لا يزال هناك الكثير، التصفيات بدأت للتو ونحن سعداء للغاية لتحقيق هذين الانتصارين”.

وفازت الأرجنتين بنتيجة (2-1)، في مباراة لُعبت على ارتفاع 12 ألف قدم تقريبًا فوق مستوى سطح البحر في لاباز.

وشهدت المواجهة بعد إطلاق صافرة النهاية، مشادة بين ميسي وقائد منتخب بوليفيا، وقام الأرجنتيني بإهانة مارسيليو مورينو مارتينيز.



انتهى /25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اول تعليق من ميسي بعد الفوز على بوليفيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اول تعليق من ميسي بعد الفوز على بوليفيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).