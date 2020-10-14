وزير صحة كردستان ينفي التوجه لإعادة الحظر ولا يستبعد تشديد الإجراءات الوقائية

2020/10/14 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

دعا وزير الصحة في حكومة اقليم كردستان، سامان برزنجي، الأربعاء، (14 تشرين الأول، 2020)، المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

وقال برزنجي، في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في إقليم كردستان، ستجتمع هذا اليوم، لمناقشة الاجراءات الصحية لمواجهة انتشار الفايروس، وليس لديها نية لإعادة فرض حظر التجوال والعزل الصحي في عموم محافظات الإقليم".

واضاف أن "اللجنة ستصدر قرارات جديدة بشأن تشديد الاجراءات الوقائية في المناطق المزدحمة والدوائر الحكومية والمدارس والكليات والمعاهد".

وتابع أن "الإقليم يتجه نحو فصل الشتاء الخطير جدا، والذي تزداد فيه انتشار الفيروسات الاخرى"، مطالبا المواطنين "بارتداء الكمامات واتباع نظام الحماية الشخصية ".

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