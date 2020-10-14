الاستخبارات تلقي القبض على ’’قاضي الدم’’ بتنظيم داعش - عاجل

2020/10/14 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الأربعاء (14 تشرين الأول 2020)، القبض على ما يسمى بـ’’قاضي الدم’’ في تنظيم داعش بمحافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعملية استخباراتية مشتركة نفذت من قبل مفارز وكالة الاستخبارات بالتعاون مع مدير امن افراد كركوك اسفرت عن إلقاء القبض على مايسمى قاضي الدم بولاية نينوى والمكنى ابو بكر والمطلوب وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ومتابعته لاكثر من شهر والإطاحة به في مركز محافظة كركوك".

وتابع البيان أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات إرهابية من خطف وقتل للمواطنين الغزل أثناء سيطرة عصابات داعش على المحافظة آنذاك".





وأشار إلى أنه "تم تدوين أقواله وتسليمة الى جهه الطلب بموجب وصل استلام اصولي".

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