دراسة: 90% من العاملين يرغبون باستمرار العمل من المنزل

2020/10/14 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أجرت شركة "سيسكو سيستمز"، مسحاً، كشف عن أن قرابة الـ 90% من العاملين يرغبون في أن يكون لديهم القدرة على الاختيار بين العمل من المنزل أو من المكتب عند تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وأظهر المسح أن "لجائحة غيرت سريعاً المواقف تجاه العمل من المنزل، إذ أصبح ثلثا العاملين أكثر إدراكاً لفوائد وتحديات أداء وظائفهم عن بُعد"، فيما كشفت عن أن "العاملين يريدون أيضاً استقلالية أكبر في تحديد ساعات عملهم".

وأفادت "سيسكو" بأنه "على الرغم من أن "خمسة في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع كانوا يعملون من المنزل معظم الوقت قبل الإغلاق، يريد 87 في المائة الآن أن يكون بمقدورهم اختيار أين وكيف ومتى يعملون".

وقال نائب رئيس الشركة، غوردون تومسونإنه، إنه "يتعين على الشركات إعادة النظر في أسلوب عملها، للمساعدة في تلبية المتطلبات الجديدة للعاملين الذين أعطوا الأولوية للاتصالات الفعالة والتعاون قبل أي شيء آخر".

ولفت إلى أنه "يجب استخدام التكنولوجيا أيضاً لضمان سلامة الموظفين وأمن بياناتهم في بيئة العمل، سواء في المنزل أو المكتب".

واستطلعت شركة سيسكو آراء عشرة آلاف شخص في 12 سوقاً في أوروبا والشرق الأوسط وروسيا.

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