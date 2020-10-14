"تخدير لمدة عام".. طلبة عراقيون يطالبون بإلغاء رسوم "التعليم الموازي"

2020/10/14 | 13:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استعداد العراق لاستقبال عام دراسي جديد، أطلق مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم (هاشتاغ) #الغوا_أجور_وقرار_الموازي، حيث نادى طلاب بإلغاء رسوم التعليم الموازي لزيادة وضمان فرص قبولهم في الجامعات، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.

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