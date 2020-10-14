تعرف على اهم أعمال ومحطات الفنان الراحل محمود ياسين

2020/10/14 | 13:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….استقبل العالم العربي اليوم الاربعاء 14/10/2020 خبر وفاة الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما، بعدما أبعده المرض لسنوات عن الفن والحياة العامة.محمود ياسين الذي طل على الجمهور العربي بالعديد من الاعمال الفنية التي كانت على شكل افلام سينمائية ام مسلسلات او حتى البرامج الاذاعية ترك بصمة كبيرة في عالم […]

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