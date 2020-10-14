وثيقة : وزير المالية يرسل 320 مليار دينار الى اقليم كردستان

2020/10/14 | 13:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اظهرت وثيقة حصلت “المستقلة” تؤكد ان حكومة مصطفى الكاظمي قد سلمت إقليم كردستان اكثر من 300 مليار دينار الخاصة برواتب الموظفين .

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