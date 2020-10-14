ديالى تعلن تراكمية “ضحايا كورونا” وتؤكد: 90% منهم كبار السن وتتحدث عن انخفاض

2020/10/14 | 13:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..كشفت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، عن تراكمية ضحايا كورونا بعد مرور 7 اشهر على تسجيل اول حالة وفاة بالفيروس.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تراكمية حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في ديالى بلغت حتى اليوم 228 حالة بعد مرور 7 اشهر على تسجيل اول حالة وفاة بسبب مضاعفات الفيروس”.واضاف العزاوي،ان” 90% من حالات الوفاة هي لكبار السن اغلبهم كان يعاني الاساس من امراض مزمنة ووصل بعضهم وهم في حالة صعبة ومتاخرة جدا مؤكدا بان شهر تشرين الاول الجاري شهد انخفاض واضح في معدلات الوفاة قياسا بالاشهر الماضية مع ارتفاع ملحوظ في حالات الشفاء التي بلغ التراكمي لها اكثر من 10 الاف حالة حتى الان”.وكانت ديالى سجلت اول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا قبل 7 اشهر لرجل مسن تدهورت حالته بشكل سريع بسبب وجود امراض اخرى كان يعاني منها”.انتهى 25 ف

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