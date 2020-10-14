الأعرجي يرهن نجاح الورقة البيضاء بالإرادة الوطنية ورجال دولة حقيقيين

2020/10/14 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رهن نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، نجاح الورقة البيضاء بالإرادة الوطنية ورجال دولة حقيقيين.

وقال الأعرجي في تغريدة له ان الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والمالي هي الخطوة الأولى والأسهل للإصلاحات الحقيقية، ولذا فإنّ نجاحها يحتاج إلى إرادة وطنية ورجال دولة حقيقيين كي نتمكن من تحويل مضامينها إلى خطواتٍ عملية وبدونهما ستكون حبراً على ورق.

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