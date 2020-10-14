أرقام مفزعة عن حالات العنف الأسري.. بغداد تتصدر القائمة

2020/10/14 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مجلس القضاء الأعلى، عن إحصائيات مفزعة لحالات العنف الأسري خلال عام، في حين تصدرت بغداد القائمة بتسجيلها ‏‏أكثر من أربعة آلاف وستمئة وستين حالة.

وذكر تقرير للمجلس أن المحاكم العراقية سجلت خلال عام ‏واحد أكثر من ستة عشر ألفا وثمانمئة حالة عنف أسري، وعلى الرغم من ضخامة هذا العدد، إلا أن ‏الكثيرين يؤكدون أن الحالات التي لم تصل إلى المحاكم أكثر من ذلك بأضعاف.

هذا، وأكد التقرير أن الأسباب التي تؤدي إلى التوترات العائلية هي في أغلب القضايا كانت خلافات ‏تتعلق بأجهزة الهاتف وما يتصل بها من مواقع تواصل وإنشاء العلاقات الإلكترونية، فضلا على الضغوط التي خلفتها جائحة كورونا.

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