حركة النجباء تنأى بنفسها: ليس لنا علاقة بالهجمات على البعثات الدبلوماسية

2020/10/14 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت حركة النجباء، أية علاقة لها بالهجمات التي تطال البعثات الدبلوماسية.

وشدد عضو المجلس السياسي في حركة النجباء فراس الياسر، على تأييد وجود البعثات الدبلوماسية، ودعم حمايتها، إضافة إلى أهمية مد الجسور مع الدول كافة.

وقال الياسر، إن جميع فصائل المقاومة لم تتبنَ أيَّة ضربة على السفارة حتى هذه اللحظة، مؤكداً وجود معلومات تشير الى أن هذا الاستهداف مبرمج، ويأتي لإثارة الرأي العام ضد فصائل المقاومة والحشد الشعبي على حد تعبيره.

وعن نصب السفارة الأميركية لمنظومة دفاع جوي..



أشار الياسر الى ان اتفاقية فيينا تنص على ضرورة أن تمتثل السفارة للإرادة الداخلية العراقية، سواء من ناحية الاعداد، وكذلك من ناحية الخروج والدخول، مبديا استغرابه من تصرف السفارة.

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