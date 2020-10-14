الاستخبارات تلقي القبض على ’’قاضي الدم’’ بتنظيم داعش الارهابي

2020/10/14 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة

لوزارة الداخلية، الأربعاء، القبض على

ما يسمى بـ’’قاضي الدم’’ في تنظيم

داعش الارهابي بمحافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "بعملية استخبارات

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