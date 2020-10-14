2020/10/14 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات الإيرانية، اليوم

الأربعاء، عزل خمس مدن خلال أيام الخميس

والجمعة والسبت للحد من تفشي فيروس

كورونا في البلاد.

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في

تصريح صحفي، إن "الحكومة وافقت على طلب

ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تعزل 5 مدن كبرى 3 أيام للحد من تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تعزل 5 مدن كبرى 3 أيام للحد من تفشي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).