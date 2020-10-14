2020/10/14 | 13:59 - المصدر: عين العراق

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فيسبوك يشارك بدعم جهود خبراء الصحة لمواجهة كورونا

نشرت “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، تقريرا لخبراء في الصحة العالمية يتعلق بالمشاركة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

سلطت جائحة “كوفيد -19” الضوء على أهمية السلوكيات الصحية الوقائية.



بينما يتفق خبراء الصحة العامة على ضرورة توفر لقاح ضد فيروس كورونا معتمد ومتاح على نطاق واسع.

ونشرت شركة “فيسبوك” تقريرا أكدت فيه مشاركتها في مواجهة فيروس كورونا من خلال عدد من الإجراءات.

وجاء في التقرير الذي كتبه كانغ شينغ جين، رئيس قسم الصحة، وروب ليذرن، مدير إدارة المنتجات: “هناك خطوات يمكن للأشخاص اتخاذها للبقاء في صحة جيدة وأمان.



يتضمن ذلك الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية.



لذلك نعلن اليوم عن خطوات جديدة كجزء من عملنا المستمر للمساعدة في دعم جهود اللقاح”.

وأضافت: “وتشمل هذه الخطوات:

إطلاق حملة إعلامية جديدة عن لقاح الإنفلونزا على “فيسبوك”، بما في ذلك ميزات المنتج الجديدة التي توفر محتوى إضافيًا متعلقًا باللقاح.

رفض الإعلانات عالميًا التي تثني الناس عن الحصول على لقاح.

العمل مع شركاء الصحة العالميين في حملات لزيادة معدلات التحصين.

لطالما كانت اللقاحات أولوية عالمية لليونيسف، وستكون أكثر أهمية مع استمرار العالم في محاربة كوفيد 19، سنعمل على زيادة الطلب على التطعيم في المجتمعات في جميع أنحاء العالم كأمر أساسي لإنقاذ الأرواح.



يعد تعاوننا مع “فيسبوك” جزءًا من جهودنا لمعالجة المعلومات الخاطئة عن اللقاحات ومشاركة المعلومات الضرورية والمطمئنة حول التطعيم”.

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