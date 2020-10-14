ارتفاع دون التوقعات للإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال أغسطس

2020/10/14 | 13:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بأقل من المتوقع خلال أغسطس/آب الماضي، مع زيادة إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة.

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