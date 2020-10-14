الإطاحة بما يسمى 'قاضي الدم' بداعش في كركوك

2020/10/14 | 13:59 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت مديرية الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الأربعاء، القبض على ما يسمى "قاضي الدم" لدى تنظيم داعش، فيما تم اعتقال عنصرين من التنظيم في كركوك وصلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، 14 تشرين الأول 2020، أن"مفارز وكالة الاستخبارات بالتعاون مع مدير أمن أفراد كركوك نفذت عملية أسفرت عن إلقاء القبض على مايسمى قاضي الدم بولاية نينوى والمكنى ابو بكر والمطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان أن "عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ومتابعته لأكثر من شهر والإطاحة به في مركز محافظة كركوك، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشترك بعدة عمليات إرهابية من خطف وقتل للمواطنين العزّل أثناء سيطرة عصابات داعش على المحافظة آنذاك".

وأشار إلى أنه"تم تدوين أقواله وتسليمة إلى جهة الطلب بموجب وصل استلام أصولي".

من جانبه أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم القبض على عنصرين من داعش في كركوك وصلاح الدين، حيث جاء في بيان له، ان "جهاز مكافحة الإرهاب ألقى القبض على عنصرين من عصابات داعـش الإرهابية في محافظتي كركوك و صلاح الدين".

وأوضح أن "القوات انطلقت في وقت واحد الى مكانين مختلفين لمنع هروب تلك العصابات الإرهابية من قبضة رجال جهاز مكافحة الإرهاب".

ر.إ

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