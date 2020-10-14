اعادة ارسالية ادوات احتياطية للجانب الايراني في منفذ الشلامجة الحدودي

2020/10/14 | 14:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعادت هيئة المنافذ الحدودية للجانب الايراني في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة ارسالية أدوات احتياطية للدراجات لعدم اكتمال أوراقها الثبوتية.

وبحسب بيان للهيئة فإن “عملية الإعادة تمت من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض أعضاؤها مديرية المنفذ وممثل الكمارك وشرطة الكمارك والاستخبارات والأمن الوطني”.

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